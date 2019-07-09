Россия будет способствовать развитию промышленного сектора в Сирии

Дамаск, 9 июля. Промышленный государственный сектор является одним из наиболее продуктивных секторов сирийской экономики, который в последние годы вносил вклад в ВВП, на местном рынке, в товарах и рабочей силе, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Секторы машиностроения, текстильной, пищевой, химической, табачной и цементной промышленности, а также около восьми учреждений и около 93 компаний имели широкое присутствие на местном рынке и даже за рубежом, они внесли свой вклад в развитие национальной экономики.

Сегодня промышленный государственный сектор стоит на пороге нового этапа в очень сложном взаимодействии, в котором события арабского, регионального и международного характера отражаются в первую очередь в кризисе, пережитом страной, кроме того, из-за преступных действий вооруженных группировок часть компаний получила громадный ущерб и была вынуждена уйти с рынка.

Нашему корреспонденту удалось встретиться со многими сирийскими промышленниками, чтобы узнать о ситуации в Сирии, которая сложилась после семи лет войны. Все они отметили важность сотрудничества с Россией для развития промышленности и поддержки экономики в целом.

В свете этих изменений и усиливающегося конкурентного давления на продукцию государственного сектора внутри страны, появилась необходимость согласовать четкую, реалистичную и недвусмысленную национальную программу действий, которая будет отвечать за участие всех сторон, что приведет к развитию этого сектора.

Это говорит о том, что в последние годы сирийская промышленность сталкивалась с множеством проблем, начиная с сырья, запчастей и нехватки рабочих до экономической блокады.

Сирийский промышленник сказал, что он может извлечь выгоду из российской экономики, он может помочь Сирии с помощью информационных технологий, и россияне пришли во многие страны. Российские рынки открывают дверь, чтобы поддержать сирийскую экономику — дружественную страну, и мы можем достичь с ней широкой сферы.

Промышленник Мухаммед считает, что сектор постепенно восстанавливается. Ремонт заводов стал возможен после ухода террористических группировок.

Он отметил, что через российскую экономику можно извлечь выгоду через торговый обмен, который предоставит промышленникам и трейдерам прекрасную возможность расширить свою работу и поддержать рост сирийской экономики.

«После семи лет войны сирийская промышленность пострадала достаточно серьезно: потери, понесенные на заводах во время войны, не помешали им продолжить свою работу и открыть небольшие мастерские, которые позволяют им держаться на плаву, пока они не вернутся на свои заводы», — добавил другой промышленник.