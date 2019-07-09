Комитет Совфеда РФ рекомендовал досрочно прекратить полномочия сенатора Гехт

Москва, 9 июля. Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал досрочно прекратить полномочия заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт. Соответствующее решение было принято на заседании, которое прошло во вторник.

Как сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко, Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении полномочий с 10 июля. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Она планирует перейти на работу в органы исполнительной власти», — подчеркнул Тимченко.

По его словам, окончательное решение будет принято на заседании палаты, которое запланировано на 10 июля.

Отметим, Ирина Гехт представляет в Совете Федерации РФ исполнительную власть Челябинской области. Заместитель главы комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов проинформировал, что она накануне подала заявление об отставке.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что первым вице-губернатором Челябинской области по социальным вопросам в самое ближайшее время будет назначена Гехт.