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ДТП с семью пострадавшими в Кузбассе спровоцировал пьяный водитель

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ДТП с семью пострадавшими в Кузбассе спровоцировал пьяный водитель

Кемерово, 9 июля. Семь человек пострадали в аварии, произошедшей на автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, среди них были двое детей.

Инцидент произошел в Кузбассе накануне вечером. 40-летний водитель Nissan Sunny превысил скоростной режим, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль, в котором на момент дорожно-транспортного происшествия были семь человек, включая водителя, опрокинулся.

Как отмечает «Газета Кемерова», двое детей в нарушение ПДД были не в специальных креслах.

«Водитель и пассажиры были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении ГУ МВД Кузбасса.

По словам полицейских, мужчина, сидевший за рулем автомобиля и спровоцировавший аварию, был в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении был составлен протокол по статье о нарушении правил перевозки людей. Теперь автомобилисту грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей. Кроме того, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно о серьезном ДТП в Абхазии с участием маршрутки с туристами. Авто марки Volkswagen с 15 пассажирами в салоне столкнулось с легковой машиной Mercedes утром 8 июля на Пицундском шоссе в Гагрском районе. Девять человек получили травмы различной степени тяжести, их незамедлительно госпитализировали.

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