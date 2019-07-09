Forbes составил рейтинг самых богатых чиновников и депутатов в России

Москва, 9 июля. Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских государственных служащих и депутатов.

Согласно данным издания, лидером рейтинга стал депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы предприятий «Владимирский стандарт». В прошлом году, по информации Forbes, его прибыль составила около 9,97 миллиарда рублей.

На втором месте перечня оказался вице-председатель законодательного собрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков — 1,9 миллиарда долларов. При этом в 2017 году он задекларировал денежный доход в 4,46 миллиарда рублей. «Бронза» списка досталась депутату Белгородской областной думы Сергею Гусеву, владельцу местного кондитерского завода «Славянка» — 2,84 миллиарда рублей.

Уточняется, что рейтинг был составлен на основе данных о совокупном семейном доходе, задекларированном чиновниками и депутатами, а также их женами и несовершеннолетними детьми.

В общей сложности семьи топ-100 участников рейтинга в прошлом году задекларировали доход в 71 миллиард рублей, сообщает Forbes.

В июне журнал Forbes назвал топ-10 лучших российских вузов.