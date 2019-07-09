Путин отметил важную роль молодежного форума «Бирюса 2019»

Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин заявил, участники всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019» помогают решить задачи, стоящие перед Красноярским краем и другими регионами Сибири.

Открытие «Бирюсы 2019» состоялось 9 июля. Президент России направил приветствие участникам форума.

«Отрадно, что форум нацелен на обсуждение таких важных задач, как динамичное развитие Красноярского края и других регионов Сибири, укрепление энергетического потенциала страны, подготовка современных управленческих кадров, определение приоритетов молодежной политики», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что каждый участник форума сможет выбрать тему, которая его интересует, и разработать, предложить свои решения существующих проблем.

Глава государства добавил, что молодые люди смогут повысить свои профкомпетенции, а также приобретут перспективные деловые и личные контакты. Путин пожелал участникам форума успехов и всего наилучшего.