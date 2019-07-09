Эксперт оценил заявление Зеленского о статусе русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как решить внутриукраинский конфликт на территории Донбасса. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Статус русского языка

В будущем русский язык может получить особый статус в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят», — сказал он.

Он отметил, что все дело якобы в «информационной войне» и на самом деле на Украине не существует проблем с употреблением русского языка в повседневной жизни.

«Я вот президент и говорю с вами как хочу», — заявил Зеленский на русском языке.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если от жителей Донбасса поступит соответствующая просьба, например, «чтобы была возможность документы заполнять на русском языке», то он не видит «никакой проблемы», чтобы обсудить этот вопрос.

Предвыборная обстановка

Как отметил Максим Жаров, последние заявления Владимира Зеленского по отношениям с Россией и ситуацией в Донбассе вызывают чувство глубокого недоумения. Украинский президент, видимо, пребывает в состоянии летаргии, при котором его заявления о возможности для жителей Донбасса пользоваться русским языком прямо противоречат принятому недавно закону «О госязыке».

«Возможно, что команда президента просто механически реагирует на текущие рейтинги партий накануне досрочных выборов в Раду, где «Оппозиционная Платформа» Виктора Медведчука пока занимает уверенное второе место, отнимая голоса в том числе и у партии Зеленского. Однако попытка пиарщиков Зеленского поиграть на этом поле вызовет отток голосов избирателей-радикалов с другого фланга, что может электоральные перспективы «Слуги народа» еще более ухудшить», — пояснил Максим Жаров.

Поэтому, уверен эксперт, всерьез воспринимать заявления Зеленского не стоит. За ними пока не стоит никакой осознанной стратегии урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Поскольку Украина в ее нынешнем виде является стратегическим плацдармом США против России, гражданская война в Донбассе будет длиться еще долго. Ни один американский президент, даже такой политик-эксцентрик как Дональд Трамп, с таким плацдармом просто так не расстанется. «Сделка века» США и России по Украине теоретически становится возможна только в том случае, если преемник Владимира Путина или он сам радикально поменяют внешнеполитический курс страны, а США поддержат этот новый курс. В настоящее время такое развитие событий представляется мне крайне маловероятным», — заключил Максим Жаров.

Ранее в ДНР назвали злым сарказмом заявление Зеленского о готовности выполнять минские соглашения.

На Украине, начиная с 2014 года, идет гражданская война. Киев начал против мирных жителей юго-востока так называемую антитеррористическую операцию (АТО). Донбасс выразил несогласие с государственным переворотом в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек. И это только официальные цифры. В свою очередь Россия не является участником гражданского конфликта на Украине, но активно оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.