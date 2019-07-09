Далай-лама назвал лучший «транквилизатор»

Дхарамсала (Индия), 9 июля. Далай-лама рассказал, как он достигает состояния покоя. Сострадание является для него «лучшим транквилизатором», сообщил духовный лидер последователей тибетского буддизма во время первой международной конференции в Дхарамсале «Образование человека в третьем тысячелетии».

«В Индии тысячелетиями существуют понятия ахимсы (ненасилия) и сострадания. Они подразумевают работу со своим внутренним миром и практики медитации», — рассказал Далай-лама.

Духовный лидер отметил, что десятилетиями тренирует ум, достигая состояния покоя за счет сострадания и альтруизма. По словам Далай-ламы, страх, гнев, зависть и привязанность проявляются на уровне ментального сознания, которое не связано с органами чувств и продолжает работу даже во время сна.

«И если мы хотим преподавать гигиену эмоций, то должны очень хорошо представлять себе, как устроена наша система эмоций, наше сознание. Я называю это «картой эмоций», — отметил духовный лидер.

Далай-лама уверен, что знающим все это людям транквилизаторы не нужны. По мнению духовного лидера, современному человеку не хватает знания, поэтому он не может сохранять покой ума.

«Его нарушают страх, гнев, зависть, себялюбие, привязанность. Например, чем больше наша привязанность к представлению о том, что эта вещь хорошая, а та плохая, тем больше может развиться страх или гнев», — пояснил Далай-лама.

По мнению духовного лидера, забота о других является лучшим способом достичь собственного счастья. Этой мудростью делились в своих трудах еще древние буддийские философы Индии.

«Я пережил много трудностей в жизни, и в самые сложные моменты древнеиндийские знания помогали мне справляться с эмоциями, сохранять покой ума», — рассказал Далай-лама.

Духовный лидер отметил, что западные ученые, с которыми он обсуждает психологию, проявляют большой интерес к древнеиндийским буддийским знаниям. По мнению Далай-ламы, чтобы построить систему образования, ведущую к счастью, нужно обладать искренней мотивацией, добросердечием и острым умом.

Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 года. Реинкарнацией предшественника его признали в 1937 году. Духовный лидер тибетских буддистов неоднократно посещал Россию. Последний его визит в нашу страну состоялся в 2004 году. Тогда Далай-лама провел два дня в Элисте.