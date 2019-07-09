Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии

Буэнос-Айрес, 9 июля. Бывшего президента Аргентины Фернандо де ла Руа экстренно госпитализировали в клинику Буэнос-Айреса, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Как сообщает новостной портал Todo Noticias со ссылкой на окружение семьи экс-главы государства, его доставили в медицинское учреждение Alexander Fleming в Буэнос-Айресе. Причиной стала сердечная и почечная недостаточность.

Близкие бывшего лидера Аргентины признались, что, несмотря на тяжелое состояние де ла Руа, они не теряют надежды на его выздоровление.

Политик занимал пост президента страны с 1999 года по 2001 год. В январе текущего года он также попал в больницу из-за проблем с сердцем, откуда смог выписаться только спустя месяц. В прошлом году, как сообщают СМИ, у экс-главы государства также были серьезные проблемы со здоровьем. Де ла Руа дважды перенес инфаркт.

Internaron de urgencia a Fernando de la Rúahttps://t.co/CBCNCfQkHq pic.twitter.com/tKjo9gsEUB — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 8 июля 2019 г.

Напомним, на днях стало известно о госпитализации голливудской актрисы Анджелины Джоли. Как сообщал таблоид The Daily Mail, артистка упала в обморок и попала в калифорнийскую больницу. Медики не смогли оказать ей должную помощь, поскольку звезда сбежала из клиники через несколько часов, так и не дождавшись результатов анализов.

Ранее президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси покинул госпиталь, в котором проходил лечение в течение нескольких дней.