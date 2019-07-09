Турист из Британии погиб в Якутске

Якутск, 9 июля. Водитель мотоцикла BMW, следуя из Якутска в населенный пункт Хандыга Томпонского, врезался в фуру Scania, в результате байкер скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального УГИБДД МВД России.

По данным регионального ведомства, авария произошла в понедельник на 325-м километре федеральной трассы «Колыма».

Согласно предварительной информации, водитель 1949 года рождения не справился с управлением транспортного средства и протаранил прицеп встречной фуры Scania.

Отмечается, что медицинское освидетельствование не обнаружило следов алкоголя в крови водителя автомашины Scania.

По данным РИА Новости, погибший является 70-летним гражданином Британии.

Как сообщало Федеральное агентство новостей ранее, два человека погибли в результате массового ДТП в Удмуртии.