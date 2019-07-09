Суд в США подтвердил, что Мюллер и Барр не знают американских законов

Суд США признал, что министерство юстиции Соединенных Штатов, расследующее дело о так называемом «вмешательстве» в местные выборы российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, вынуждено было признать, что обвинение не раз нарушало американские законы. Однако из-за юридической казуистики суд отказался привлечь к ответственности за нарушение законов США спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. Суд аргументировал это тем, что Мюллер и Барр не знают американских законов, и именно это, как ни странно, пока спасает их от уголовного наказания.

Как сообщили в пресс-релизе «Конкорда», во вторник судья, занимающаяся делом о якобы «вмешательстве» российской компании в американские выборы, опубликовала решение о нарушении представителями обвинения законов Соединенных Штатов.

«В ходе судебного разбирательства по делу США против компании «Конкорд» представители обвинения не раз нарушали законы США, — говорится в сообщении. — В частности, спецпрокурор Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр в нарушение закона вышли за рамки обвинения и фактически пытались оказать давление на суд и потенциальных присяжных».

Согласно законодательству США, американская фемида должна была привлечь Мюллера и Барра к уголовной ответственности, на чем настаивала защита «Конкорда», приводя неопровержимые доказательства многочисленных нарушений закона со стороны обвинения.

«Несмотря на это судья освободила их [Мюллера и Барра] от ответственности, сославшись на то, что специальный прокурор и генеральный прокурор не знают законов США», — сообщает пресс-служба «Конкорда».

Однако так будет не всегда, и, скорее всего, показавших свою несостоятельность и юридическую безграмотность прокуроров принесут в жертву, сделав козлами отпущения, считают эксперты, следящие за этим делом.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что вся история с якобы «вмешательством» российских компаний и граждан в американские выборы имеет четко прослеживаемый политический подтекст.

«Совершенно очевидно, что заказчиком этого якобы «расследования» против «Конкорда» являются определенные политические силы Соединенных Штатов Америки, — отметил писатель — Поэтому ничего удивительного, что эти люди [Мюллер и Барр], выполняющие чисто политический заказ, заранее получили определенные гарантии неприкосновенности».

Однако никакие гарантии не вечны, отмечает эксперт. Как только станет ясно, что некомпетентность Мюллера и Барра бросает тень на всю судебную систему США, их легко принесут в жертву, считает собеседник ФАН.

«Несколько месяцев назад, комментируя историю вокруг «Конкорда», я говорил, что, несмотря на многочисленные нарушения даже американского законодательства, Мюллер и другие «деятели», которые участвуют в этом «расследовании», никогда не будут привлечены ни к какой ответственности. Но, видимо, их кредит доверия уже почти исчерпан», — отметил он.

В связи с этим Стариков сделал небольшой экскурс в историю:

«Напомню, по окончании Второй мировой войны огромное количество нацистов, в том числе украинских, получили прибежище в Соединенных Штатах и иммунитет от уголовного преследования. Это было сделано потому, что во время Второй мировой войны нацисты, даже порой сами того не осознавая, по сути действовали в интересах США. За это благодарные власти США пригрели их на своей территории. Поэтому, раз уж США покрывали военных преступников, им ничего не стоит под любым предлогом вывести из-под удара нескольких деятелей юридических структур США, использовав даже такой нелепый предлог, как незнание ими американских законов».

Но, как только это начнет вредить имиджу политических институтов США, американский истеблишмент с легкостью откажется и от Мюллера, и от тех, кто ему потворствовал, считает эксперт.

«Любые средства хороши, если речь идет о выполнении совершенно четкого политического заказа, а все, что этому мешает, должно быть устранено», — резюмировал Николай Стариков.

Напомним, в конце апреля принадлежащая Евгению Пригожину компания «Конкорд» («Конкорд Менеджмент и Консалтинг»; Concord Management and Consulting LLC.), которая является ответчиком в деле о якобы «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, потребовала привлечь к уголовной ответственности генерального прокурора США Уильяма Барра и специального прокурора Роберта Мюллера. Адвокат компании «Конкорд» Эрик Дюбелье убедительно доказал, что Барр и Мюллер нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7 (где рассматривается дело), поскольку прокуроры до суда обнародовали информацию и поделились мнениями относительно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного процесса. Этими действиями, по мнению защиты, генпрокурор и спецпрокурор нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.

В случае несогласия ответчиков с обвинениями «Конкорд» потребовал вызвать Мюллера и Барра в суд, чтобы они могли обосновать, почему их можно освободить от ответственности.

Эксперты отмечают грамотную высококвалифицированную работу адвокатов «Конкорда», которые аргументированно доказали наличие огромного количества ошибок и несообразностей в обвинениях, предъявленных Мюллером и Ко российской компании. Именно благодаря работе команды адвокатов удалось заставить Мюллера и Барра хотя бы частично сделать то, чего они делать никак не хотели — предъявить имеющиеся у следствия доказательства предъявленных «Конкорду» обвинений. Требование компании «Конкорд», чтобы прокуроры представили подробные обвинения по делу о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы, было частично удовлетворено судом Вашингтона.

Напомним, длившееся два года «расследование» Роберта Мюллера о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы закончилось полным провалом, не было найдено никаких следов так называемого «сговора» Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа. Комментируя провал «расследования» Мюллера, президент РФ Владимир Путин охарактеризовал эту историю знаменитым выражением: «Гора родила мышь».

Президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» вакханалию вокруг якобы «вмешательства» Москвы в американские выборы.

После провала своего «расследования» Мюллер подал в отставку, и, скорее всего, сама должность спецпрокурора в США будет упразднена.