Новый кроссовер Nissan Qashqai стал бестселлером марки в июне на рынке РФ

Москва, 9 июля. Кроссовер Nissan Qashqai стал бестселлером марки в июне 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба производителя авто.

Дилеры реализовали за июнь текущего года почти 5,5 тысяч новых машин Nissan. Показатель на 26% меньше, чем за указанный период в минувшем году. Отрицательная динамика сохранилась и за первое полугодие: было продано чуть меньше 31,4 тысяч авто марки. В общем рейтинге продаж иномарка Nissan заняла восьмое место среди всех автопроизводителей на российском рынке. Об этом свидетельствуют данные АЕБ.

При этом в РФ бестселлером Nissan стал кроссовер Qashqai. Его продажи снизились на 6% и опустились до 2077 реализованных единиц. С начала 2019 года модель приобрели 11,2 тысячи человек. Показатель на 10% выше, чем за первое полугодие 2018 года.

Ранее сообщалось, что в японском автоконцерне Nissan назвали цены для потребителей России на обновленный Qashqai. По информации пресс-службы марки, базовая версия автомобиля обойдется покупателям в 1 млн 290 тысяч рублей, максимальная сборка – 1 млн 970 тысяч. Отмечается, что для кроссовера будут доступны 10 комплектаций и 30 вариантов исполнения. Производят Nissan Qashqai нового поколения в Санкт-Петербурге.