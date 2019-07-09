Минимум 13 мирных жителей Нигерии погибли в ходе антитеррористической операции

Абуджа, 9 июля. Минимум 13 мирных жителей Нигерии погибли при проведении антитеррористической операции ВВС страны, пишет агентство AFP.

По данным источников, армия Нигерии проводила операцию против боевиков в провинции Борно, расположенной на северо-востоке страны.

Во время авиабомбардировок пострадали мирные жители. По некоторым данным, минимум 13 гражданских были убиты в результате воздушного налета.

Как объяснили жители деревни Гаджиганна, расположенной в 50 километрах от столицы штата Майдугури, военные отражали атаку джихадистов на близлежащую военную базу.

«Многие пытались избежать столкновения между повстанцами и войсками», — рассказали они о смерти земляков.

В Гаджиганне уточнили, что местные жители были слишком напуганы военными действиями, чтобы оставаться в домах, поэтому бросились в бегство.

В армии страны при этом напомнили, что перед началом антитеррористической операции все гражданские были предупреждены о запрете выхода на улицу. Военные обвинили жителей в нарушении военных приказов оставаться в помещении, поэтому они могли попасть под обстрел, направленный на террористов.

Представитель ВВС Нигерии Ибикунле Дарамола уточнил, что сообщений о жертвах среди гражданского населения на местах не поступало. В свою очередь источники агентства утверждают, что жертв могло быть больше — около 16 человек.

По данным журналистов, 10-летняя кампания насилия со стороны террористов привела к гибели 27 тысяч человек в Нигерии и перемещению около 2 миллионов жителей.