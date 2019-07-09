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Военные РФ в Сирии за сутки зафиксировали шесть нарушений в провинциях Хама и Латакия

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Военные РФ в Сирии за сутки зафиксировали шесть нарушений в провинциях Хама и Латакия

Дамаск, 9 июля. Российские военнослужащие за минувшие сутки зафиксировали шесть нарушений прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — одно. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российская сторона сообщила о шести случаях стрельбы в провинциях Хама и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксирован 1 факт открытия огня в провинции Хама», — следует из документа.

В Минобороны уточнили, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось. В общей сложности число проведенных гуманитарных акций составляет 2159.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время на территории Сирии продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских вооруженных формирований. Власти страны работают над восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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