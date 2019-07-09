Анкара, 9 июля. Поставка зенитных ракетных систем С-400 Турции может быть осуществлена уже сегодня. Накануне около 21.00 по московскому времени была завершена погрузка С-400 на два грузовых самолета в России.

По данным Haberturk, сегодня самолеты должны вылететь с авиабазы в Твери в Турцию. Поставки С-400 Турции могут начаться уже 9 июля.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявил, что Турции необходимо выбрать между членством в НАТО и покупкой российских систем противовоздушной обороны С-400. По его словам, Турция продолжает двигаться в сторону покупки С-400, несмотря на то, что Вашингтон «сделал доступными для Турции системы ПРО «Patriot».

Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Контракт на поставку Турции российских зенитно-ракетных комплексов вызвал дипломатические трения между Вашингтоном и Анкарой. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot. Со стороны турецких властей последовала твердая позиция. В настоящее время Турция не планирует отказываться от российских ЗРК даже при покупке Patriot.

Американские военные считают, что покупка Анкарой российских систем, сделает более уязвимыми истребители F-35, в разработке которых участвует Турция. В Вашингтоне заявили, что прекратят поставки Анкаре оплаченных истребителей F-35, пока турецкие власти не определятся по вопросу С-400.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что вопрос по С-400 закрыт, и Анкара не будет отказываться от покупки этих систем. Кроме того, Эрдоган назвал приобретение российских С-400 суверенным правом Турции.

Лидер РФ Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня сказал, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетной задачей для Москвы и Анкары.

Сообщалось, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции могут начаться.