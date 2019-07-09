Гроздь винограда продали на аукционе в Японии за 11 тысяч долларов

Токио, 9 июля. Гроздь винограда сорта Ruby Roman («Римский рубин») продали на аукционе в Японии за 11 тысяч долларов. Редкую ягоду приобрел владелец сети японских отелей, сообщает агентство Kyodo.

Гроздь продали на аукционе в Канадзаве. Как рассказал покупатель, он сразу сделал ставку 1,2 миллиона иен (около 11 тысяч долларов), чтобы лот достался именно ему. Отметим, что гроздь стала первой проданной на аукционе в этом году.

«Этой покупкой мы хотим отметить годовщину появления этого сорта винограда на местных аукционах. С тех пор прошло уже 12 лет», — рассказал владелец сети отелей.

Сорт «Римский рубин» был выведен в Японии в 1994 году. Этот виноград считается самой дорогой ягодой в мире. «Римский рубин» отличается ярким красно-розовым оттенком и обладает уникальным вкусом. Размер каждой такой ягоды составляет не менее трех сантиметров в диаметре.

Обычно «Римский рубин» подают в качестве десерта в ресторанах, причем по одной ягоде. Продавать этот виноград гроздьями начали лишь в 2000-х годах. При этом гроздь ягод можно приобрести исключительно на аукционе. Производители планируют продать в Японии около 26 тысяч гроздей «Римского рубина» в этом году, сообщает телеканал «360».

Ранее на аукционе в Японии продали голубого тунца, который весил 300 килограммов. Рыбу купил за 3,1 миллиона долларов владелец крупной сети ресторанов.