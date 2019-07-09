Пожар вспыхнул на испытательной площадке SpaceX Илона Маска

Коко, 9 июля. Пожар вспыхнул на площадке для испытания космического корабля Starship, разработкой которого занимается компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.

Инцидент произошел в американском городе Коко, расположенном в штате Флорида.

«На площадке SpaceX в Коко произошел небольшой пожар», — передает газета Florida Today слова пресс-секретаря компании Джеймса Глисона.

Он уточнил, что возгорание удалось потушить в считанные минуты благодаря слаженной работе сотрудников пожарной службы. Во время ЧП, по словам Глисона, никто не пострадал, в то время как оборудованию был нанесен ущерб в размере, по предварительным данным, 50-100 тысяч долларов.

Как пишет «МИР24», возгорание могло произойти из-за неполадок электрооборудования.

Напомним, космический корабль Starship, согласно планам разработчиков, будет второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, разрабатываемой SpaceX для полетов на Марс.

Ранее американская компания, возглавляемая Маском, впервые опубликовала в Сети кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy. Ее запустили 25 июня из Космического центра имени Кеннеди. Ракета вывела на орбиту несколько спутников. Два боковых блока ракеты вернулись на Землю и приземлились на мысе Канаверал, а центральный блок во время приземления взорвался.

При этом сообщалось, что три спутника из 60, которые были запущены на орбиту компанией SpaceX, потеряли связь с Землей.