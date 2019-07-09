Руководитель проекта рассказал об этапах восстановления больницы в Дамаске

Дамаск, 9 июля. Восстановление больницы при университете акушерства и гинекологии в Дамаске обошлось примерно в 600 миллионов сирийских фунтов, в здании были открыты новые отделения службы интенсивной терапии, операций и родов для женщин, а также центральная библиотека, комнату для совещаний и семинаров, чтобы с самого начала приблизиться к восстановлению больницы.

Саэр Аль Хабиб, директор проекта по реабилитации больницы, дал небольшое интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором рассказал об этапах ее восстановления.

«Мы начали ремонт во всех отделах больницы, начиная с подвала и до 6-го этажа. Изменения затронули все отделы. Мы перестроили отделы с архитектурной точки зрения, чтобы все было по правильным стандартам, особенно в операционных и герметических комнатах. А в палатах пациентов мы переделали полы и стены и электрические провода», — заявил он.

Руководитель проекта сказал, что новая центральная библиотека будет способствовать удовлетворению потребностей аспирантов по специализации, в ней будет 41 настольный компьютер, пакет для хранения медицинских и научных книг, периодических изданий и выпускных писем, комната для совещаний и семинаров также будет оснащена комплектом ноутбуков и проектором.

Аль-Хабиб назвал новые секции «важным достижением», которое будет способствовать улучшению медицинского и терапевтического обслуживания женщин, и отметил, что реабилитационные операции в больнице продолжаются и будут включать в себя административное строительство, восстановление стен больницы, площади и других объектов.