Челябинский сенатор Гехт написала заявление об отставке

Челябинск, 9 июля. Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление об отставке. Об этом во вторник сообщил РИА Новости заместитель главы комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

По его словам, Гехт написала заявление о сложении сенаторских полномочий.

Накануне издание «URA.RU» со ссылкой на свои источники сообщило, что первым вице-губернатором Челябинской области по социальным вопросам на днях будет назначена Гехт. По данным ресурса, соответствующее постановление должен подписать временно исполняющий главы региона Алексей Текслер. Отмечалось, что первый заместитель руководителя региона по социальному блоку Евгений Редин уйдет в отставку.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев отреагировал на сообщения о своей отставке. Он заявил, что не собирается уходить с должности, «если президент и люди доверят».