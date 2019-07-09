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Россияне пострадали в ДТП с маршруткой на трассе в Абхазии

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Россияне пострадали в ДТП с маршруткой на трассе в Абхазии

Сухум, 9 июля. Серьезное ДТП с участием маршрутки, в салоне которой находились туристы, произошло в понедельник под Пицундой в Абхазии, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Маршрутка марки Volkswagen с 15 пассажирами в салоне столкнулась с легковой машиной Mercedes утром 8 июля на Пицундском шоссе в Гагрском районе. Девять человек получили травмы различной степени тяжести, их незамедлительно госпитализировали. По последним данным, угрозы их жизни и здоровью нет.

Отмечается, что среди пострадавших были туристы из России, в том числе из Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани.

«Семеро точно граждане России», — сказали в пресс-службе МВД республики.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося ДТП.

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