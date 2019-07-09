Аналитики анонсировали выход четырех новых iPhone в 2020 году

Нью-Йорк, 9 июля. Выход сразу четырех моделей iPhone ожидается в будущем году, заявили аналитики из американской компании JP Morgan.

По данным экспертов, скорее всего, «яблочная» корпорация разработает три гаджета с OLED-дисплеями диагональю от 5,4 до 6,7 дюймов. Кроме того, есть вероятность выпуска аппарата, который будет поддерживать сети 5G. Что касается других новшеств, отмечают аналитики, по крайней мере два из четырех смартфонов будут оборудованы 3D-камерой, которая может использоваться в играх.

По подсчетам экспертов, Apple сможет продать около 200 миллионов iPhone в будущем году. Такая высокая цифра будет достигнута благодаря глобальным обновлениям технических параметров и характеристик. Ожидается, что на рынке появится и бюджетная модель.

Ранее сообщалось, что Apple собирается выпустить специальный смартфон iPhone для китайского рынка.

По данным портала Gizmochina, американская компания решилась на такой шаг из-за потери спроса на продукцию Apple в Китае. Отмечается, что в КНР есть огромное число местных аналогов, стоимость которых существенно ниже iPhone.