Британский самолет провел разведку возле российских границ

Новороссийск, 9 июля. Самолет Военно-воздушных сил Британии провел разведку у черноморского побережья Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные отслеживающего полеты ресурса Plane Radar.

Согласно данным портала, разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694 в 06.25 по московскому времени сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 километра от прибрежной зоны. Через полтора часа самолет-разведчик облетел черноморское побережье, приблизившись к берегу в районе Севастополя на расстояние примерно ста километров и вернулся на аэродром вылета.

В течение последних лет иностранные беспилотные летательные аппараты и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у российских границ. Их фиксируют над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских военных баз в Сирийской Арабской Республике — «Тартус» и «Хмеймим».

Военное ведомство Соединенных Штатов отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Министерства обороны России.