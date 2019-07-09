В Грузии заявили, что канал «Рустави 2» через неделю сменит владельцев

Грузинский политолог и аналитик Рамаз Сакварелидзе заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что после грязной брани тележурналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Тбилиси стоит ждать новых санкций Москвы. А сам телеканал «Рустави 2», скорее всего, сменит владельцев и перестанет существовать в нынешнем виде.

Напомним, в воскресенье, 7 июля, ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» на канале «Рустави 2» с беспрецедентно грязной ругани в адрес российского президента. Эфир вызвал в Грузии настоящий шок — многие граждане заявляют в соцсетях, что журналист одним махом попрал все национальные моральные принципы. Более того, он фактически поставил Грузию под удар, и сегодня в России на полном серьезе обсуждают новые экономические санкции против грузинской экономики — от запрета на поставки грузинского вина до введения полного торгового эмбарго против этой страны.

Выходку ведущего осудили президент и премьер Грузии. МИД республики расценил инцидент как «попытку внести напряжение в отношения между странами». Несмотря на все это, рядовые грузины днем и ночью приходят к офису канала, требуя отстранить гендиректора «Рустави 2», посадить Габунию. А некоторые настаивают на том, что канал нужно полностью закрыть. Впрочем, как считает известный грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе, эта мера не имеет смысла, ведь совсем скоро канал и так перестанет существовать в нынешнем виде. Правда, благодаря не яростным требованиям простых грузин, а решению Страсбургского суда.

«В последнее время мне казалось, что еще больше ухудшить отношения России и Грузии после начала антироссийских протестов в Тбилиси уже нельзя. После визита российской делегации, которую здесь встретили организованным скандалом, Москва и так ввела против Тбилиси санкции — пока в виде запрета на туризм. Но сейчас ситуация, конечно, может ухудшиться в разы. 20 июня ведомые командой Михаила Саакашвили оппозиционеры оскорбили Россию как государство, а сейчас наш журналист оскорбил лично ее президента. Мне кажется, РФ обязательно отреагирует. Будет удивительно, если Москва оставит этот инцидент без ответа», — заявил Сакварелидзе в интервью ФАН.

По словам эксперта, Грузии стоит ожидать таких наказаний, как запрет на денежные переводы в страну от проживающих в России грузин, массовое выдворение грузин из РФ, а также дополнительные эмбарго на импорт различных грузинских товаров.

«Все это будет самым негативным образом влиять на нашу экономику и в конечном счете на стабильность страны, — заявил он. — И это при том, что стабильность для Грузии особенно важна. Наша экономика откровенно слаба и сильно зависит от отношений с соседями».

Впрочем, заметил аналитик, пока реакция российских официальных лиц на скандал с «Рустави 2» оказалась на удивление спокойной и объективной.

«Многие ваши официальные лица отреагировали весьма сдержанно и постарались не играть на обострении российско-грузинских отношений, — сообщил Сакварелидзе. — Многие просто выразили сожаление по поводу этого отвратительного инцидента. Честно говоря, сейчас, спустя некоторое время, мне кажется, что поступок Габунии был спонтанным. Да, он был продиктован бандитскими мотивами, но они шли изнутри грузинской политики, а не извне».

Интересантами подобного поведения ведущего, по мнению эксперта, прежде всего выступает та группа оппозиции, которая контролирует не только «Рустави 2», но и митинги на проспекте Руставели.

«Организаторы протестов прекрасно видят: с каждым днем народа напротив парламента собирается все меньше и меньше. И не исключено, что Габуния таким вот отвратительным образом решил придать новый импульс протестной активности, идущей на спад, — считает политолог. — Возможно, журналист в силу своей недалекости подумал, что на волне антироссийских настроений он сможет выступить героем. К счастью, он жестоко ошибся».

По мнению собеседника ФАН, есть и другая возможная причина идиотского поведения Габунии.

«Дело в том, что 18 июля Страсбургский суд должен вынести вердикт по поводу того, кому принадлежит телеканал «Рустави 2», — говорит он. — Многие в Грузии считают, что его однозначно вернут прежнему владельцу. А если это произойдет, то руководство канала, как и его контент, изменятся до неузнаваемости. Возможно, нынешнее руководство телекомпании также знало об этом и решило «пойти ва-банк», помутить напоследок воду. Правда, очень печально, что эти люди решили поступить именно таким отвратительным образом».

Напомним, имущественный спор вокруг «Рустави 2» тянется уже несколько лет. Еще в 2017 году Верховный суд Грузии постановил, что телеканал должен быть изъят из собственности нынешних акционеров и передан одному из прежних владельцев телекомпании — Кибару Халваши, стороннику нынешней власти. Сам Халваши утверждал, что телеканал у него «отжали» люди из окружения Саакашвили еще в 2006 году, заставив его продать «за копейки» аффилированным с тогдашней властью структурам. Адвокаты нынешних собственников выиграли пару лет при помощи апелляций и довели дело до Страсбургского суда, который вскоре должен поставить окончательную точку в этом деле.

Говоря о последствиях выходки Габунии, политолог сообщил: этот инцидент внесет не раскол, а еще большее единство в грузинское общество.

«В любой культуре такой поступок сам по себе отвратителен, — говорит Сакварелидзе. — А если речь идет об оскорблении памяти умерших родителей, их душ, то он абсолютно не имеет оправдания с точки зрения общественной морали. В Грузии так не принято поступать даже со смертельными врагами. Это не грузинский поступок. Да и вообще в человеческую этику он никак не вписывается».

Кроме того, эксперт заявил, что карьеру Габунии как журналиста с данного момента можно считать законченной, по крайней мере в Грузии.