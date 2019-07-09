Путин подарил школьнику из Красноярска щенка золотистого ретривера

Красноярск, 9 июля. Министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила 12-летнему школьнику щенка золотого ретривера, которого ему подарил президент России Владимир Путин.

Мальчик после Нового года написал письмо российскому лидеру, в котором попросил подарить ему четвероногого друга. Желание школьника вскоре исполнилось.

Министр встретилась с мальчиком и его родными возле центра «Необыкновенный ребенок», где школьник проходит реабилитацию по специальной программе. Маковская подчеркнула, что золотистые ретриверы очень добрые и ласковые собаки, они спокойны и отличаются особой любовью к детям.

«Уверена, что вы подружитесь и будете проводить вместе много времени», — сказала глава регионального ведомства.

Как указывается в сообщении министерства, мальчик увлекается плаванием, горнолыжным спортом и велосипедной ездой.

Стоит отметить, что это далеко не первое желание детей, которое исполнил российский лидер, несмотря на свой загруженный график. Так, пострадавший в Новый год при взрыве газа в Магнитогорске подросток получил в подарок от президента ноутбук.

В феврале глава государства подарил девочке из Приморского края, которая болеет аутизмом, щенка золотистого ретривера. С такой просьбой маленькая россиянка обратилась к президенту вместе с мамой, с которой они отправили письмо лидеру страны.

Стоит отметить, что в реабилитационных центрах этого региона очень часто используют канистерапию — этот метод предполагает использование специально отобранных и обученных собак, в том числе и золотистых ретриверов.