Москва, 9 июля. Военно-воздушные силы Индии закупят 18 новых истребителей Су-30МКИ. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

По его словам, Москва полностью исполнила свои обязательства по поставке всех технологических комплектов истребителей Су-30МКИ. Кроме того, Индия купит у России 18 новых истребителей Су-30МКИ. Дрожжов подчеркнул, что заявка уже прорабатывается. Он уточнил, что Москва рассматривает ряд заявок на поставку Нью-Дели продукции военного назначения.

По данным ТАСС, ранее было получено предложение о поставке 20 модернизированных истребителей МиГ-29. Индия также хочет закупить около 450 танков Т-90.

Напомним, восемь индийских и 24 пакистанских военных самолета приняли участие в воздушном бою в среду, 27 февраля.

Сообщается, что со стороны ВВС Пакистана участвовало восемь американских многоцелевых истребителей F-16, четыре французских Mirage-3 и четыре китайско-пакистанских самолета JF-17 Thunder. Остальные модели не известны, однако это были самолеты сопровождения. В свою очередь ВВС Индии подняли в воздух четыре Су-30МКИ российского производства, два французских Mirage 2000 и два советских МиГ-21. Один из последних и был в итоге сбит.

Индийские самолеты защищали от точечных ударов пакистанской авиации наземные цели на подконтрольной Индии территории спорного Кашмира. Детали воздушного боя стали известны в преддверии возвращения командира авиационного звена ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, который преследовал пакистанский F-16 и сбил его ракетой «воздух — воздух» Р-73, однако сам при этом оказался под ударом. Индийский летчик был вынужден катапультироваться из подбитой и горящей машины, приземлился он уже на пакистанской территории.

Летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов заявил, что таких масштабных воздушных боев не было уже давно. При этом он не удивился тому, что единственным сбитым оказался МиГ-21 ВВС Индии.

«МиГ-21 — это еще советская машина, так что был сбит самый старый самолет из представленных в бою моделей. Да, самолет надежный, но по своим пилотажным качествам и электронной начинке он уже значительно уступает другим участникам (боя). Он не может выполнять те фигуры пилотажа, на которые способны более современные Су-30. Я представляю, что такое воздушный бой, но в данном случае количество участвующих самолетов не определяет количество сбитых воздушных судов. Уничтожение же МиГ-21 говорит о том, что он просто был самым малозащищенным», — поясняет эксперт.

В отличие от него, те же Су-30МКИ способны выполнять самые сложные фигуры высшего пилотажа, выполнять маневры уклонения от ракет, сбрасывая при этом ЛТЦ (ложные тепловые цели). Это и сыграло ключевую роль в бою.

Стоит также напомнить, что современный воздушный бой очень сильно отличается от того, что происходило во время стычек в воздухе раньше. Сейчас бой ведется на огромных расстояниях, при помощи ракет класса «воздух-воздух» и поэтому самолетам нет смысла заходить в хвост противнику и на маленьком расстоянии расстреливать его из авиационных пушек.

Ранее Узбекистан заявил о намерении приобрести у России многофункциональные истребители Су-30СМ и боеприпасы к ним.