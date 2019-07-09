РФ предложила Индии совместно строить подлодки и оснащать их «БраМосами»

Москва, 9 июля. Россия предложила Индии начать совместное строительство подводных лодок на базе российского проекта «Амур-1650». Об этом прессу проинформировал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

По его словам, совместное строительство намного выгоднее в технологическом плане лицензионного производства. Дрожжов подчеркнул, что направленное Россией Нью-Дели предложение «отличается в выгодную сторону от тех, которые дают другие партнеры».

«Мы не предлагаем лицензионное производство, мы предлагаем совместно проектировать лодку и совместно строить головной образец», — подчеркнул он.

Отметим, в Индии объявлен тендер на приобретение шести подводных лодок, в котором участвует и РФ с подлодками проекта 636 и 1650 «Амур». Дрожжов обратил внимание на тот факт, что после процесса совместного строительства индийская сторона будет обладать всеми технологическими возможностями создания подводной лодки на базе проекта «Амур-1650».

«Более того, мы предлагаем установку на данную лодку ракетного вооружения «БраМос». Этот проект может быть успешно реализован в интересах двух стран», — заметил Дрожжов.

«БраМос» представляет собой сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая разработана совместно ОАО «ВПК «НПО машиностроения»» и Организацией оборонных исследований и разработок министерства обороны Индии.

Ранее заместитель директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук сообщил, что Индия пригласила Россию принять участие в тендере на поставку легких истребителей. По его словам, переговоры с корпорацией HAL, которая является стратегическим партнером Индии в области авиастроения, в настоящее время уже ведутся.