Севастополь, 9 июля. Иностранные астронавты выразили интерес посетить Севастополь и провести в Крыму тренировочные занятия по приводнению, как это было до 2014 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС российский космонавт Антон Шкаплеров.

По его словам, до 2014 года в Севастополе проходили тренировки с международными экипажами. Он подчеркнул, что космос должен оставаться за рамками политики.

«Мы считаем, что космос вне политики, продолжаем летать и работать в составе международных экипажей. И все мои коллеги спокойно относятся к тому, что я из Крыма, из Севастополя», — указал российский космонавт.

Он выразил надежду, что в ближайшем будущем севастопольские учения возобновятся. По его словам, иностранные астронавты знают о красоте и гостеприимстве российского полуострова, поэтому хотят его посетить.

При этом Шкаплеров обратил внимание на то, что основной фактор, от которого зависит проведение таких тренировок, — наличие специального судна, которое на сегодняшний день находится в Новороссийске.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Российской Федерацией.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».