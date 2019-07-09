«Грозную» грузинскую оппозицию выкинули со сцены «борцы за нравственность»

Вечер понедельника выдался для Тбилиси крайне насыщенным политическими акциями и протестами. В разных концах города одновременно митинговали противники гей-парадов, телеканала «Рустави 2» и оппозиционеры-грантоеды, подзуживаемые командой Михаила Саакашвили. Правда, на фоне геефобов и «руставифобов» грозные оппозиционеры, еще недавно грозившие стране новым переворотом, внезапно поблекли и сдулись. А «традиционалисты» легко вытеснили их с центральной протестной «сцены» перед парламентом.

Когда корреспонденты Федерального агентства новостей вышли из гостиницы в центре Тбилиси, они сразу почувствовали, что воздух в городе буквально искрит от напряжения. Мимо нас пронеслась толпа молодых людей спортивного телосложения — человек пятьдесят грозно прошагали по подземному переходу на улице Пушкинской и стали ловить машины, чтобы ехать в сторону здания телеканала «Рустави 2». Ведь дикая выходка телеведущего Георгия Габунии задела многих жителей Тбилиси до глубины души. А число желающих лично набить ему морду сегодня исчисляется в городе сотнями, если не тысячами.

Чуть дальше, на площади Свободы, собрались несколько сотен молодых людей с флагами НАТО и Евросоюза — та самая «саакашвилевская» оппозиция, так пугавшая грузин последние две недели. Однако к 8 июля ее ряды значительно поредели, и даже мощные вопли предводителей заводили антироссийских активистов лишь на короткое время. По лицам многих из них легко было увидеть — им надоела эта «игра в протест», с каждым днем становящаяся все более нелепой.

Расстраивало антироссийских деятелей и то, что в этот день «свято место», насиженное ими почти за три недели, оказалось занято. В самом центре, на проспекте Руставели перед парламентом, едва ли не с полудня митинговали противники ЛГБТ — блюстители нравственности. Они требовали от властей запретить планируемый в Тбилиси на ближайшие дни так называемый «Парад гордости». В толпе «борцов за традиции» преобладали люди старшего возраста, на акции было много икон, и периодически ее участники начинали молиться.

И ментально, и идеологически эти две акции были полярны, причем от одного митинга до другого было чуть менее километра, и это вызвало серьезную обеспокоенность МВД. Силовики заранее блокировали проспект Руставели автобусами, а также плотным кольцом полицейских и работников вневедомственной охраны. Тем самым они надежно отделили оппозиционеров-грантоедов от площади перед парламентом. Впрочем, поначалу те явно надеялись, что под их «неумолимым» натиском ряды полиции раздвинутся и они вновь окажутся в центре внимания.

Громко вопя и дудя в дудки, оппозиционеры прошли неполный километр до полицейского оцепления — и нерешительно уперлись в него. Некоторое время потоптавшись на месте, они попытались осуществить провокации с помощью самых безбашенных сторонников. Сначала один, а спустя некоторое время другой юноша, крича на ходу что-то неразборчивое, попытались вклиниться в ряды полиции. Но оба получили жесткий и мгновенный отпор со стороны силовиков и мигом были удалены с митинга.

Осознав, что прорыв не удался, лидеры оппозиционеров начали стихийный митинг там, докуда успели добраться, то есть посреди улицы. Ораторы, сменяя друг друга на крыше «штабной» машины, что-то истошно орали в микрофон по-грузински, а самыми упоминаемыми словами были «Россия», «оккупация», «провокация» и т. д. Поначалу толпа активно поддерживала их — хлопала, свистела и улюлюкала. Но ее энтузиазм на глазах угасал — не помогали ни боевые марши, ни гимны, ни страстные речи ораторов.

Некоторое оживление в ряды манифестантов на время внесло появление в толпе Гиги Бокерии — ближайшего сподвижника Саакашвили, бывшего замминистра иностранных дел и главы Совета нацбезопасности Грузии. Одетый в светло-голубую рубашку мужчина охотно давал интервью СМИ, бурно жестикулируя. Однако спустя полчаса даже он явно подустал и ушел восвояси. Спустя полтора часа после начала митинга на проспекте многие из манифестантов устали бесцельно стоять на газонах и посреди улицы — они разбрелись по лавочкам и бордюрам.

Молодые активисты из числа оппозиционеров тупо сидели в своих смартфонах, а старшее поколение вело разговоры «за жизнь» на скамеечках. На этом фоне бесноватые лидеры, призывавшие к «решительной борьбе за интересы Грузии и полный разрыв с Россией», выглядели полными клоунами. Таким образом, 8 июля грузинские власти показали — при умелых и решительных действиях с ее стороны «грозные» оппозиционеры, мечтающие о новой «революции роз», тут же теряются и расползаются по углам, становясь просто толпой разномастных граждан. Толпой, не способной даже прорвать элементарный полицейский кордон, не говоря уже о каком-то госперевороте.

Кстати, еще одна акция проходила вечером 8 июля в спальном районе Тбилиси, удаленном от центра аж на восемь километров. Возле офиса скандально известной телекомпании «Рустави 2» простые тбилисцы протестовали против скандального воскресного эфира, когда ведущий программы «Постскриптум» Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента РФ, используя нецензурную лексику. Несколько сотен митингующих требовали извинений от Габунии и руководства телеканала.

Кроме того, манифестанты потребовали, чтобы канал покинули его гендиректор Ника Гварамия и сам ведущий Габуния. Ранее руководство «Рустави 2» сообщило, что «Габуния отстранен от эфира на два месяца». Однако участники митинга посчитали это наказание недостаточным, требуя возбудить против него уголовное дело. Активисты заявили, что митинг возобновится 9 июля, и пообещали единомышленникам уточнить время сбора через соцсети.