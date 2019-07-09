Вашингтон, 9 июля. Американский суд признал, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием дела в отношении «Конкорда», и генпрокурор Уильям Барр не знают американских законов, которые были нарушены Минюстом США в деле против российской компании. Об этом сообщили в пресс-службе «Конкорда».

Напомним, что суд США рассматривал ходатайство адвокатов «Конкорда» о привлечении к ответственности спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра за досудебное разглашение материалов дела. Адвокаты российской компании отметили, что своими действиями Мюллер и Барр проявили неуважение к американскому суду и нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.

В результате американский суд установил, что представители обвинения неоднократно нарушали законодательство США, пока длилось разбирательство по делу против российской компании. В частности, Мюллер и Барр вышли за рамки обвинения и попытались оказать давление на суд и потенциальных присяжных, преждевременно раскрыв материалы дела.

Согласно законам США, спецпрокурора и генпрокурора должны были привлечь к уголовной ответственности, однако судья подчеркнула, что Мюллер и Барр не знают американских законов, и не стала назначать им наказание, по всей видимости, сочтя это уважительной причиной. При этом судья утвердила приказ, который, по ее словам, ограничивает «публичные заявления о продвижении этого дела и предупреждает правительство о том, что любые будущие нарушения данного приказа повлекут за собой ряд потенциальных санкций», сообщает Associated Press.

Напомним, представители американского Минюста ранее безосновательно обвинили «Конкорд» во вмешательстве в выборы президента США, которые прошли в 2016 году. Однако расследование, которое возглавил лично Роберт Мюллер, завершилось провалом. Поиски «российского следа» во влиянии на результат выборов американского президента длились почти два года и не дали никакого результата. Кроме того, на расследование потратили около 30 миллионов долларов, полученных за счет американских налогоплательщиков. В результате Мюллер был вынужден признать, что никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой не существует.

После обвинений, которые предъявили Мюллеру адвокаты «Конкорда», спецпрокурор сбежал со своего поста. Он признал свое фиаско перед журналистами и заявил, что покидает министерство юстиции США.