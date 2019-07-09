Стало известно, когда новый кроссовер Hyundai Venue выйдет на рынок

Москва, 9 июля. Новый компактный кроссовер Hyundai Venue выйдет на мировой автомобильный рынок во второй половине 2019 года. Об этом стало известно из сообщения южнокорейской автомобилестроительной компании.

Модель представили на автосалоне в Нью-Йорке в апреле текущего года. Новый кроссовер позиционирует себя как авто для молодежи. Его отличительными особенностями являются широкие колесные арки, узкие фары, трапециевидная решетка радиатора и рейлинги на крыше.

Салон автомобиля оснастили восьмидюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы, который установлен на центральной консоли. По его бокам расположились воздуховоды. Водитель также сможет воспользоваться системами мониторинга слепых зон, аварийного торможения, ассистентом удержания полосы движения и функцией помощи при парковке, пишут «Известия».

Модель получит 1,6-литровый бензиновый мотор, а также механическую коробку передач и вариатор.

Накануне стало известно о том, что в России стартовали продажи бюджетного клона Hyundai Santa Fe. Китайский концерн Haima выпустил новый среднеразмерный кроссовер 8S. Его салон оборудован модернизированной информационно-развлекательной системой с парящим сенсорным экраном, необычной торпедой, в центре которой есть три дефлектора обдува. Стоимость автомобиля составляет 820 тысяч рублей.

Тем временем немецкий автопроизводитель BMW официально представил кроссовер X6 третьего поколения. Автомобиль признан самым технологичным X6 в истории.