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Савченко планирует проводить предвыборную агитацию в ДНР

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Савченко планирует проводить предвыборную агитацию в ДНР

Киев, 9 июля. Депутат украинской Рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке террористических атак в центре Киева, собирается проводить предвыборную агитацию на территории Донецкой Народной Республики.

Савченко баллотируется в Раду в одномандатном избирательном округе в Донецкой области​​​. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. При этом на неподконтрольной киевским властям территории голосование проводить не намерены.

«Да, я собираюсь туда ехать. Рассчитываю, что мне, в конце концов, выдадут пропуск для пересечения линии соприкосновения, который следовало бы выдать всем кандидатам в округе», — заявила бывшая военная летчица.

По словам депутата, из 2,6 тысячи украинских избирателей в округе на подконтрольной Украине земле живут лишь 500 граждан, остальные проживают в Донецкой Народной Республике. Савченко подчеркнула, что собирается «ехать на ту территорию и говорить с людьми».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР объявили о независимости, в результате Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.

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