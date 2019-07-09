Ученые придумали распознающие вредную пищу сенсоры

Москва, 9 июля. Ученые предложили концепцию гиперчувствительных сенсорных преобразователей, которая способна распознавать вредную для организма пищу. Соответствующие результаты исследования опубликованы в научном журнале Advanced Functional Materials.

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН, французского Университета Экс-Марселя и британского Университета Манчестера разработали концепцию, которая может привести к настоящей революции в сфере биомедицины.

Концепция гиперчувствительных сенсорных преобразователей или «фурье-нанопреобразователей» представляет собой однослойные архитектуры наноэлементов золота, которые выложены на поверхности в виде нанопериодических структур таким образом, что их освещение приводит к возбуждению плазмонов или электромагнитно-связанных коллективных колебаний свободных электронов в металлической системе.

Как сообщил руководитель Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Андрей Кабашин РИА Новости, уникальность этих преобразователей заключается в том, что они могут концентрировать электрическое поле световой волны в тончайшем слое и получать информацию о его оптических свойствах.

«Подобный способ концентрации поля световой волны, кодирования и передачи фазовой информации позволяет добиться беспрецедентной чувствительности системы к изменению оптических характеристик сверхтонких слоев, включая атомарные слои 2D-материалов и молекулярные слои биоматериалов на поверхности биосенсоров», — объяснил Кабашин.

Ученый привел в пример новую методику детектирования антибиотика хлорамфеникола в качестве примера гиперчувствительности. Отметим, хлорамфеникол востребован в пищевой индустрии и в медицине, его необходимо строжайшим образом контролировать — повышенная концентрация антибиотика приводит к онкологическим и серьезным сердечным заболеваниям. Таким образом, новые сенсоры позволяют увеличить предел обнаружения антибиотика как минимум в тысячу раз и, соответственно, определить вредную для организма пищу.

Ранее сообщалось, что ученые из калифорнийского Института Солка рассказали, как с помощью еды продлить жизнь и избежать болезней. Исследования показали, что, если человек будет употреблять пищу только в течение десяти часов в день, то он компенсирует расстройство метаболизма, которое вызвано нарушением суточного цикла.