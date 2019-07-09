Эксперт назвал угрозу дефолта США признаком глобальных проблем

Рост государственного долга США приближает очередной мировой кризис. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Столкновение с дефолтом

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

По мнению американских аналитиков, Соединенные Штаты могут превысить лимит государственного долга уже в начале сентября текущего года, если конгресс не примет решение по его повышению. При этом ранее специалисты предсказывали, что Штаты превысят эту отметку только в октябре – ноябре 2019 года.

Причина угрозы дефолта в том, что налоговые поступления, выросшие лишь на 3% по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее 6%, стали слишком маленькими. Более того, нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, а вопрос повышения лимита государственного долга еще не поднимался.

По словам руководителя отдела экономической политики BPC Шай Акабас, правительство не должно уходить в отпуск, пока не примет соответствующее решение о государственном долге. В противном случае Соединенные Штаты не обеспечат исполнение своих кредитных обязательств.

Признак глобальных проблем

Как отметил Сергей Простаков, США не в первый раз сталкиваются с подобной ситуацией, и, очевидно, выход из нее будет таким же, что и в предыдущих случаях. Конгресс в очередной раз повысит лимит государственного долга, и о нем американцы вспомнят лишь тогда, когда он снова превысит установленное пороговое значение.

«Несмотря на то, что подобные случаи стали почти обычными и кажутся лишь «бумажной» проблемой, они являются не только поводом для обострения внутриполитической борьбы, но и признаками глобальных проблем. Проблема госдолга была одной из тем, которые Трамп активно использовал в предвыборной кампании. И любые проблемы в экономике, оживлением которой американский президент был занят весь свой срок правления, могут стать аргументами для его политических противников перед очередными президентскими выборами», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, для глобальной экономики опасны санкционные войны, развязанные Вашингтоном. Геополитическая нестабильность в той или иной степени приближает мировой кризис. И рост государственного долга США — это лишь один из признаков его приближения.

«При этом следует учитывать, что опасность он несет не только социально-экономическую. В США не раз решали свои проблемы за счет остального мира, развязывая в различных его регионах масштабные конфликты. Поэтому проблемы с американским госдолгом могут стать если не сейчас, то в не самом отдаленном будущем плохой новостью для остального мира», — заключил Сергей Простаков.

На сегодняшний день объем госдолга Соединенных Штатов составляет около 22 триллиона долларов. Как пишет «Газета.ру», его уровень может вырасти до 117% от ВВП страны уже к 2023 году.