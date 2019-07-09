Вашингтон, 9 июля. Соучредитель Apple Стив Возняк посоветовал всем удалиться из социальной сети Facebook, чтобы сохранить конфиденциальность своих данных. По его словам, свой аккаунт он удалил еще в 2018 году.

Возняк выразил обеспокоенность тем, что крупные технологические компании, включая Facebook, вторгаются в частную жизнь пользователей. Как пишет TMZ, крупные компании, подобные социальной сети, теперь могут знать все данные о пользователях. Они способны измерять сердцебиение с помощью лазеров, могут прослушивать юзеров с помощью множества устройств.

«Кто знает, может, мой телефон слушают прямо сейчас», — подчеркнул соучредитель Apple.

По его словам, люди должны найти способ избавиться от социальных сетей. Сооснователь Apple призвал удалиться из Facebook.

Ранее СМИ уличили компанию Facebook в использовании персональных данных пользователей в своих целях: для борьбы с конкурентами и помощи партнерам. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на документы, которые поступили в его распоряжение.

Канал получил доступ к четырем тысячам документов, которые были слиты в Сеть. Среди них — сообщения из электронной почты, переписка в чатах, презентации, таблицы и записи итогов встреч компании Facebook. Из этих материалов становится понятным, как основатель Facebook Марк Цукерберг вместе с другими менеджерами компании использовал личные данные пользователей соцсети. По информации телеканала, в ряде случаев компания «награждала» своих партнеров доступом к информации пользователей. Наряду с этим Facebook могла отказать в доступе конкурентам или тем приложениям, которые соперничают с ее продуктами.

В качестве примера NBC News приводит ситуацию, когда Amazon получил доступ к данным пользователей, так как тратил деньги на рекламу в Facebook. Вместе с тем в Facebook обсуждалось прекращение доступа к персональным данным пользователей для конкурирующего с соцсетью мессенджера. Замаскировать эти действия предлагалось «защитой приватности». Из информации, найденной в слитых в Сеть документах, телеканал делает вывод, что Facebook решила не продавать данные напрямую, а раздавать их разработчикам приложений, которые считались личными «друзьями» Цукерберга или которые тратили деньги на Facebook, пишет РИА Новости.

Отмечается, что компания отрицает предоставление преференций разработчикам и партнерам из-за их трат на рекламу или отношений с руководителями компании.

Напомним, в апреле мировой суд Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на три тысячи рублей за неисполнение закона, согласно которому хранить персональные данные российских пользователей необходимо в РФ. 17 декабря Роскомнадзор потребовал от компаний в течение месяца предоставить сведения о локализации данных российских пользователей, однако они прислали формальный ответ. После этого в отношении Facebook и Twitter было начато административное производство.

Напомним, сотрудники социальной сети Facebook удалили более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых был запечатлен теракт в Крайстчерче, только в течение суток после трагедии. 15 марта в городе Крайстчерч в Новой Зеландии было совершено вооруженное нападение на две мечети, в результате которого погибли 50 человек. Еще 48 человек пострадали. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся террористическим актом и одним из самых темных дней в истории страны. Главным подозреваемым в совершении убийств является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.