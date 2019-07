Лондон, 9 июля. Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на 10 тысяч долларов за то, что испортила один из кортов на тренировочном занятии перед стартом Уимблдонского турнира. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно данным издания, 37-летняя американка повредила покрытие корта ракеткой​​​. Детали не уточняются.

Уильямс во вторник сыграет с представительницей США Элисон Риске в четвертьфинале турнира Большого шлема.

Serena Williams has been fined $10,000 for damaging one of the Wimbledon courts with her racket, during a practice session before the tournament pic.twitter.com/PjHaVhy66R