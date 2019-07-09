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Серена Уильямс оштрафована на 10 тысяч долларов

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Серена Уильямс оштрафована на 10 тысяч долларов

Лондон, 9 июля. Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на 10 тысяч долларов за то, что испортила один из кортов на тренировочном занятии перед стартом Уимблдонского турнира. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно данным издания, 37-летняя американка повредила покрытие корта ракеткой​​​. Детали не уточняются.

Уильямс во вторник сыграет с представительницей США Элисон Риске в четвертьфинале турнира Большого шлема.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, заявивший во время матча с американским спортсменом Теннисом Сандгреном, что уповает на взрыв бомбы во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, где проходит «Уимблдон», оштрафован на 3 тысячи долларов.

Российская теннисистка Мария Шарапова, завершившая досрочно матч первого круга «Уимблдона», заявила, что не планирует заканчивать спортивную карьеру. Россиянка проиграла француженке Полин Пармантье в первом круге. Она отказалась от продолжения борьбы из-за травмы и снялась с турнира.

На пресс-конференции после матча Шарапова объяснила, что ей помешала играть старая травма.

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