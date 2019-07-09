Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду

Москва, 9 июля. Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.

Специалисты исследовали продукцию по более чем 70 параметрам. Так, эксперты замерили показатели органического загрязнения продукции, проверили содержание в ней токсичных соединений, оценили физиологическую полноценность и органолептические свойства. Основная цель эксперимента — подтвердить соответствие воды заявленному составу и убедиться в ее безопасности.

В Росконтроле указали, что образцы марок «Сенежская» и «Архыз» изготовлены по ГОСТу, остальные же выработаны в соответствии с техническими условиями производителя.

Выяснилось, что вся вода, проверенная экспертами в ходе исследования, безопасна и соответствует требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям. При этом в Росконтроле подчеркнули, что не все представленные образцы полезны.

Наилучший показатель физиологической полноценности — наличия в воде полезных веществ в определенных количествах — показала вода «Сенежская». Эксперты указали, что у нее хороший минеральный состав, а также она имеет наиболее высокое содержание фтора по сравнению с другими образцами. При этом лидер рейтинга еще и самый дешевый по стоимости среди представленных образцов, передает «Вечерняя Москва».

Однако в этой воде специалисты обнаружили литий — токсичный элемент. Эксперты заверили, что его количество находится на пределе допустимого в питьевой воде.

В Росконтроле указали, что два из семи образцов в ходе исследования получили замечания экспертов из-за недостоверности маркировке. Речь идет о воде марок «Архыз» и «Волжанка».

Ранее эксперты Росконтроля выяснили, какой квас является самым вкусным. Лидерами по итогам исследования оказались «Очаковский», «Никола» и «Русский дар», а низкую оценку дегустаторов получил «Букет Чувашии». Средние показатели у марок «Лидский», «Суздальские напитки» и «Вятский квас». К семи маркам у специалистов появились замечания в связи с отсутствием указания на этикетках возможного содержания диоксида серы — безвредной добавки, необходимой для обработки от вредителей.

Кроме того, эксперты назвали паштеты марок Argeta, «Главпродукт» и Setra лучшими по вкусу, внешнему виду и консистенции.