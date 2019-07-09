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Козак на GMIS-2019 назвал Екатеринбург промышленной столицей России

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Козак на GMIS-2019 назвал Екатеринбург промышленной столицей России

Екатеринбург, 9 июля. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поприветствовал участников GMIS-2019 в Екатеринбурге, передает корреспондент ФАН.

Выступая на открытии Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), Козак поблагодарил всех, кто «устремил свои взгляды в Россию» и заверил, что правительство РФ приложит максимальные усилия по обеспечению развития промышленности в стране. В своей речи вице-премьер отметил также высокий уровень подготовки и проведения саммита.

«Екатеринбург по праву претендует на звание промышленной столицы России. Принимающая сторона за короткий период смогла обеспечить высокий уровень подготовки инфраструктуры. Особая благодарность губернатору, правительству области, Минпромторгу», — сказал Козак.

Козак на GMIS-2019 назвал Екатеринбург промышленной столицей России

По его словам, GMIS — этот точка сближения промышленных компаний, обеспечивающая открытое понимание будущего.

«Убежден, что все гости саммита не только смогут принять участие в дискуссиях, но и прикоснутся к традициям русского гостеприимства», — подытожил вице-премьер.

Напомним, Глобальный саммит по производству и индустриализации является совместной инициативой министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Планируется, что в мероприятии, которое проходит в Екатеринбурге, примут участие представители свыше 40 стран.

Как пишет «Газета.ру», накануне в ходе выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге Козак заявил, что российские товары должны на равных конкурировать с продукцией лучших мировых производителей.

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