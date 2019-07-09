Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

Москва, 9 июля. Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным.

Как сообщает пресс-служба организации, количество антибиотиков не превышало установленные техрегламентом нормы. Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов в России. Среди них McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, «Мираторг», а также Ketch Up, BB&Burgers. Кроме того, специалисты оценили продукцию Burger Club, «МясоRoob», Black Star Burger и Jerry Wings.

Выяснилось, что следы антибиотиков в бургерах есть почти во всех образцах, но их количество незначительное. Ни один из образцов не превысил по этому показателю нормы технических регламентов. Специалисты рассказали, что это говорит о высоком качестве закупаемого сырья. В ходе испытаний экспертами была также определена массовая доля составных частей каждого бургера. Масса самой большой котлеты составляла 52,2% от общего объема бургера, самой маленькой котлеты — 31,6%. Ни в одном бургере не нашли броматов или семикарбазида. По содержанию соли ведомство обнаружило несоответствие по ее содержанию рекомендациям ВОЗ почти во всех бургерах.

Ранее Роскачество исследовало один из наиболее быстрорастущих сегментов хлебопекарной промышленности — мультизерновой хлеб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредило о повышенном содержании в нем соли. Как уточнили ученые, если бы не излишнее содержание соли, такой хлеб можно было бы назвать полезным. Они уточнили, что в мультизерновом хлебе много пищевых волокон. Они нужны для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, а также профилактики нарушения метаболизма, сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению экспертов, при выборе между мультизерновым и обычным хлебом, предпочтение нужно отдать первому.

Эксперты проверили 11 торговых марок различного мультизернового хлеба. Анализ показал, что по содержанию соли большинство образцов мультизернового хлеба обгоняют традиционные хлебобулочные изделия.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать «правильный батон». При покупке нарезного батона необходимо обращать внимание на пять показателей качества хлеба: внешний вид, способность быстро восстанавливать форму после легкого нажатия, целостность упаковки и наличие в ней конденсата, состав изделия, дату изготовления и срок годности. Об этом рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

По ее словам, «правильный батон» должен быть продолговато-овальной формы и с ровными надрезами. Не должно быть на нем подрывов и трещин. Цвет качественного батона зависит от его рецептуры и варьируется от светло-золотистого до светло-коричневого.

«На цвет может влиять и соблюдение параметров выпечки. При их нарушении золотистой корочки может и не быть. Однако на предприятиях режимы приготовления хлеба обычно отработаны, поэтому такого быть не должно», — цитирует слова Людмилы Викуловой пресс-служба Роскачества.

Она также отметила, что качественный нарезной батон при легком нажатии на него должен восстанавливать свою форму. Эта способность хлебобулочного изделия зависит от количества и качества клейковины муки, а также технологии приготовления.