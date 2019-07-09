Москва, 9 июля. Государственная дума России рассмотрит законопроект об электронном нотариате, который даст возможность нотариусам дистанционно удостоверять сделки и совершать другие операции. Для этого они будут использовать единую информационную систему нотариата.

Электронные нотариусы появятся в России. Как пишет издание «Российская газета», документ ранее одобрил кабинет министров. Если документ одобрен, клиенту не придется лично встречаться с нотариусом. Это не касается случаев, когда это предусмотрено правилами. По словам эксперта нотариального рынка Глеба Акимова, внедрение информационных технологий в нотариальную деятельность — общемировой тренд последних лет. По его словам, при введении таких законов нужно предусмотреть все риски.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет российским нотариусам запрашивать и получать необходимые сведения из ЗАГС.

Одним из авторов этой инициативы выступил глава комитета Госдумы России по законодательству Павел Крашенинников. Он пояснил, что в документе идет речь о предоставлении информации о госрегистрации рождения, смерти, заключения или прекращения брака, а также установления отцовства и перемены имени.

Законопроект разрешает нотариусам обращаться за необходимыми данными в ЗАГС для совершения нотариального действия, в частности при оформлении наследственных прав человека и удостоверении различных сделок.

Напомним, Федеральная кадастровая палата сообщила об изменении правил работы нотариусов в России.

В России вступил в силу приказ Минэкономразвития, который подразумевает упрощение порядка нотариального ведения наследственных дел. Теперь нотариусы смогут напрямую запрашивать информацию из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя. Нововведение упростит для россиян оформление наследства, заметили авторы.

Специалисты уточнили, что при необходимости удостоверить права на недвижимость при оформлении наследства нотариусу нужны документы, на основании которых зарегистрировано вещное право. Согласно новым правилам, нотариус может самостоятельно запросить данные о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя.

До этого информация могла быть передана только по запросу правообладателя, а также законного представителя или доверенного лица. У нотариусов не было права запрашивать сведения из ЕГРН.