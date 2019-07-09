Марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына выпустили в Пхеньяне

Москва, 9 июля. Марки, посвященные встрече в столице Приморского края президента РФ Владимира Путина и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына, выпустили в КНДР. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook посольство России в Пхеньяне.

В КНДР выпустили две марки, посвященные недавнему визиту северокорейского главы во Владивосток и его встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Из надписи на марках на русском и корейском языках следует: «На память визита в РФ председателя ТПК, председателя государственного совета КНДР, верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына», говорится в сообщении дипмиссии РФ.

В социальной сети размещен снимок марок, одна из которых — с изображением лидеров двух держав.

Напомним, глава Северной Кореи посетил Приморский край в конце апреля текущего года, во Владивостоке он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным​​​. Это был первый контакт двух лидеров и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году.

Лидеры РФ и КНДР беседовали в формате тет-а-тет почти два часа, что в два раза дольше предусмотренного протоколом времени. Обычно на эту часть встречи отводится 50 минут. Путин назвал беседу с северокорейским коллегой «очень обстоятельной».