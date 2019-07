Ученые назвали причину высокой продолжительности жизни

Мадрид, 9 июля. Продолжительность жизни связана со скоростью укорочения теломер (концевых участков хромосом). К такому выводу пришли испанские ученые, результаты исследования которых опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые установили, что предсказать продолжительность жизни животного по скорости сокращения теломер можно точнее, чем по абсолютной длине теломер, массе тела или средней частоте сердцебиения. Дело в том, что неполовые клетки начинают заметно стареть после 50 делений. Этот феномен еще в 1971 году объяснил российский биолог Алексей Оловников. Он предположил, что теломеры при делении не удваиваются, поэтому хромосомы становятся короче и теряют важную наследственную информацию.

Долгое время сохранность концевых участков хромосом связывали с состоянием клетки. Специалисты считали, что чем длиннее теломеры, тем функционально моложе клетки, а, следовательно, и организм, в состав которого они входят.

Испанские ученые опровергли это утверждение. Их заявление подтверждает тот факт, что, например, у мыши теломеры гораздо длиннее, чем у человека. При этом грызуны живут намного меньше людей.

Ученые определили скорость сокращения теломер восьми видов животных и человека. Оказалось, что скорость укорочения концевых участков хромосом соотносится с массой тела. По данным испанских исследователей, продолжительность жизни зависит от того, в какой момент теломеры укоротятся настолько, что хромосомы потеряют важную генетическую информацию.