Диетолог рассказала о вреде сосисок для детей

Москва, 9 июля. Врач-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова посоветовала не кормить детей сосисками каждый день.

Егорова порекомендовала полностью исключить из детского рациона жареное и копченое, а также не кормить их сосисками и колбасой каждый день. По словам врача, ребенка нужно с малых лет приучать питаться правильно.

«Мы сами закладываем неправильные пищевые привычки у ребенка. Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребенка? Он будет вести себя как родители. Рацион нужно разнообразить и если это сосиска, то не каждый день. Нужно приучать к правильному питанию с детства», — рассказала диетолог.

Врач напомнила, что для разных возрастов существуют разные нормы питания. Так, рацион детсадовца будет отличаться от рациона старшеклассника. Но и тем и другим вредны жареное, соленое и копченое.

«Для здорового человека нет запрещенных продуктов, есть их количества. Можно, но иногда. Но для ребенка категорически не рекомендуем консервации, слишком сладкие продукты, с большим содержанием соли», — отметила Егорова.

Ранее «Газета.ру» опровергла информацию о существовании «безопасных норм» потребления молочных продуктов. По словам главного диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна, не существует научно обоснованных ограничений потребления продуктов из молока, они могут быть связаны лишь с состоянием здоровья человека.