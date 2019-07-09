Москва, 9 июля. Примерно 12% россиян никогда не оставляют чаевые, а 18% делают это всегда. Специалисты опросили людей в 22 странах. Эксперты поинтересовались у них, в каких случаях они поощряют работу горничных и официантов.

Россияне рассказали, когда и кому они оставляют чаевые. Как пишет издание momondo.ru, в ходе исследований 80% россиян рассказали, что оставляют чаевые в путешествиях. 18% людей делают это всегда, остальные оценивают качество обслуживания или учитывают этикет той или иной страны. Большинство (37%) оставляют чаевые, если это принято в стране, по которой они путешествуют. 26% оценивают качество обслуживания в конкретном заведении. 12% людей никогда не платят чаевые.

Напомним, поселки Черноморское и Межводное в Крыму, Агой и Дедеркой в Краснодарском крае предлагают самый бюджетный отдых на море для самостоятельных туристов летом 2019 года.

Специалисты проанализировали данные о забронированных и оплаченных путешественниками номерах в приморских населенных пунктах. Ими были названы самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха на море в России.

Как пишет портал Tvil.ru, c 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе. Кроме того, в список недорогих курортов вошли Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края, а также расположенные в Крыму поселки Новоотрадное, Межводное, Стерегущее и Уютное.

Дешевле всего жизнь в поселке Дедеркой. За сутки проживания здесь нужно будет оплатить 1,3 тысячи рублей, на втором месте – Новотрадное с 1,4 тысячи рублей в сутки.

Ранее были названы самые популярные города Европы для летнего отдыха. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Тиват и Бургас.

Стало известно, куда россияне любят летать чаще всего. По данным сервиса путешествий Туту.ру, спрос европейское направление у российских туристов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, стабильно высокий. На долю городов Европы приходятся 8,7% всех купленных билетов на летние месяцы, что соответствует показателю прошлого года.

Средняя стоимость билетов также сохранилась примерно на уровне 2018 года. В прошлом году цена авиаперелета в обе стороны составляла 24 тысячи рублей, в этом году этот показатель составил 24,2 тысячи рублей.

Кроме того, тройка самых популярных у россиян городов Европы для летнего отдыха также практически не изменилась. Первое место занимает Тиват, черногорский курорт предпочитают 9,7% россиян, отправляющихся в Европу. Второе место досталось болгарскому Бургасу – 5,8% от купленных авиабилетов в Европу. Замыкает тройку самых популярных европейских направлений Барселона с 3,5% купленных билетов. В прошлом году на третьей строчке располагалась Прага, в этом году столица Чехии оказалась на четвертом месте.

Также среди самых популярных направлений оказались Ларнака, Салоники, Рим и Париж. Впервые в список самых популярных направлений в Европе попал Рим. В прошлом году столица Италии занимала лишь 12-е место. Кроме того, свои показатели в рейтинге улучшил и Берлин, переместившись с 27-й на 11-ю строчку.