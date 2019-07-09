Эксперты составили список самых опасных в России профессий

Москва, 9 июля. В Роспотребнадзоре рассказали о сферах деятельности, чаще всего вызывающих профессиональные заболевания у жителей России.

Согласно данным, приведенным Роспотребнадзором, почти половина зарегистрированных в России случаев профессиональных заболеваний приходится на работников предприятий по добыче полезных ископаемых. На втором месте — сотрудники обрабатывающих производств, на которых приходится примерно каждый третий случай. В каждом десятом случае профзаболевания диагностировались у работников сферы транспортировки и хранения. На строительство приходится 5% случаев, на сферу сельского и лесного хозяйства — 3,9%.

Наиболее часто профессиональные заболевания вызываются частыми физическими перегрузками, производственными травмами, отравлениями опасными веществами и так далее.

По итогам прошлого года в России зафиксировано 5,1 тысячи случаев профзаболевания, это на три тысячи меньше, чем годом ранее.

Как пишет «Газета.ру», в апреле Роструд назвал самые опасные сферы деятельности в России. По данным ведомства, лидирует по количеству смертельных несчастных случаев строительство, на втором месте — обрабатывающие производства, на третьем — сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Всего в 2018 году в РФ произошло 5,4 тысячи несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве, больше половины из них — по причине плохой организации труда.