Более 20 человек пострадали при пожаре на заводе в Испании

Мадрид, 9 июля. Не менее 23 человек пострадали в результате пожара, возникшего в понедельник на промышленном комплексе в провинции Барселона в Испании. Отмечается, что пожар вспыхнул из-за реакции между горючими химическими веществами.

По данным Europa Press, два работника, переносившие химикаты, случайно столкнулись друг с другом. Известно, что 11 пострадавших госпитализировали. Как уточнили на предприятии, серьезного ущерба конструкции завода нанесено не было. Через несколько часов пожар потушили, эвакуировать комплекс надобности не было.

Ранее около 2,5 тысячи жителей эвакуированы в испанской провинции Валенсия, где бушуют сильные пожары. Об этом сообщили в Центре по чрезвычайным ситуациям женералитета Валенсии.

В данном регионе зафиксирован самый крупный в Испании очаг возгорания. В результате пожара сгорело более тысячи гектаров леса.