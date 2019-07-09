Лолита поделилась переживаниями после гастролей в Донецке и Луганске

Луганск, 9 июля. Российская певица Лолита Милявская поделилась переживаниями после гастролей в Луганске и Донецке и посещения разрушенного обстрелами Дебальцево. Соответствующие публикации доступны на странице исполнительницы в Instagram.

«Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!». Именно эту фразу я чаще всего слышала за два дня, проведенных с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка», — написала Лолита.

Певица сообщила, что ей страшно повторить услышанное о перенесенных обычными людьми невзгодах. Тем не менее, Милявская призналась, что сделала из этого важный вывод.

«Но есть один важный для меня вывод: то, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом», — отметила Лолита в подписи к одному из видео с концерта.

В другом посте певица показала кадры из города Дебальцево.

«Это знаменитое Дебальцево, где погибло очень много людей. <…> Сейчас все тихо, мирно, все в зелени, но дома по-прежнему кое-как залатаны, выбиты окна», — прокомментировала запись исполнительница.

Судя по фотографиям и видео с концертов Лолиты в Донецке и Луганске, площади во время ее выступлений были переполнены.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после того, как в стране произошел государственный переворот. Не признавшие его результатов ЛНР и ДНР заявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик. По данным ООН на январь этого года, с начала гражданской войны на юго-востоке Украины погибли около 13 тысяч человек.

Кроме того, украинские власти объявили экономическую блокаду региона. Согласно заключенным сторонами конфликта минским соглашениям Киев обязан снять эти ограничения, однако украинская сторона не выполнила ни этот ни другие пункты мирного договора.