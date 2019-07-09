Госдума опубликовала документ о санкциях против Грузии. События дня. ФАН-ТВ

Санкции против Грузии Поздно пить «Боржоми». Госдума РФ предложила Кабмину ввести экономические санкции против Грузии. Инициатива закреплена соответствующим документом на сайте парламента. Ранее депутаты пояснили, что прежде всего речь идет о запрете на поставки воды и вина из южной республики. Конкретные предложения по этому вопросу направят президенту России Владимиру Путину. Именно с ним связан последний громкий инцидент на грузинском ТВ. 7 июля ведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно оскорбил российского лидера и его родственников прямо в эфире. Слова журналиста резко осудили даже грузинские власти, а сам Габуния был отстранен от работы на два месяца. Впрочем, никакой реакции прокуратуры, на что и обратили внимание наши депутаты, пока так и не последовало.

Русский язык в Донбассе Русский язык может получить особый статус в Донбассе. Об этом журналистам рассказал лидер Украины Владимир Зеленский. По его словам, людям нужно дать возможность говорить на том языке, на каком они хотят. Напомним, что ранее глава администрации президента Андрей Богдан предложил наделить русский язык региональным статусом в Донбассе, но в итоге был раскритикован Верховной Радой. В апреле депутаты приняли закон об украинском как едином государственном языке — в частности, он обязывает говорить на мове госслужащих, медиков, педагогов и представителей других сфер общества. Но Зеленский свою позицию озвучил все-таки на русском: «Я президент и с вами говорю как хочу».

Переговоры на Барбадосе Сегодня диалог особенно актуален и для Венесуэлы. Оппозиция и действующие власти страны начали переговоры на Барбадосе. На повестке дня как минимум шесть пунктов по различным общественным проблемам. Об этом рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он понадеялся, что стороны достигнут в итоге хотя бы частичных соглашений. Однако Хуан Гуайдо, самовольно провозгласивший себя главой государства, судя по всему, вновь потребует объявить в республике досрочные выборы. Но вот встретится ли он с Мадуро лично, по-прежнему не известно.