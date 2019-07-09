Эксперты рассказали, как найти «горящие туры» в середине лета

Москва, 9 июля. «Горящих туров» в июле немного, главным образом продажи «в последний момент» актуальны для чартерных безвизовых направлений — Турции,Туниса, Кипра. Об этом сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР).

По данным организации, у операторов «горящие» туры в Крым появляются за несколько дней до вылета, при условии, что есть места в воздушном лайнере, однако можно приобрести бюджетные путевки и за неделю. К примеру, стоимость тура на российский полуостров на семь ночей с 13 июля можно найти почти за 19 тысяч рублей на двоих, учитывая перелет.

Небольшое количество выгодных предложений по Турции надо искать за два-четыре дня до вылета. Чаще всего это туры в гостиницах на побережье Эгейского моря, указали туроператоры.

На сегодняшний день цены на туры в Бодрум из российской столицы на ближайшие даты начинаются от 64 тысяч рублей на двоих — это трехзвездочный отель, стоимость пяти звезд — 87 тысяч рублей на двоих.

Греция по-прежнему пользуется высоким спросом у россиян, поэтому в сезон «горящие» туры появляются крайне редко. К тому же для поездки в эту страну нужна шенгенская виза.Однако некоторое снижение цен на ближайшие дни у ряда операторов имеются. На Кипр стоимость «горящих» путевок стартует от 70 тысяч рублей на 14 дней на двоих, в Испании можно отдохнуть за 80 тысяч рублей.

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