Смелый снимок Нетребко взбудоражил пользователей Сети

Москва, 9 июля. Оперная певица Анна Нетребко опубликовала снимок в открытой одежде, взбудораживший ее поклонников в Сети.

В своем Instagram Нетребко опубликовала снимок, на котором предстала на фоне штормящего моря в короткой майке и шортах. Пользователи Сети отметили, что звезда не страдает худобой.

Подписчики певицы разошлись во мнениях. Одни предупредили Нетребко, что публикация может вызвать негативные комментарии. Другие восхитились ее смелостью и фигурой, не раз подвергавшейся критике со стороны адептов худобы.

Сама Нетребко, к слову, не реагирует на подобные высказывания и не раз заявляла, что принимает себя такой, какая она есть.

Отметим, певица уже много лет живет в Австрии с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Несмотря на плотный график выступлений, она нередко выбирается в теплые страны, чтобы отдохнуть на пляже.

Как пишет «Газета.ру», весной нынешнего года Нетребко и Эйвазов, который также является оперным певцом, отменили ряд концертов в России и за рубежом из-за перенесенного вирусного заболевания. Так, было отменено выступление артистов на концерте в честь Дня города в Петербурге.