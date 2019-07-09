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Смелый снимок Нетребко взбудоражил пользователей Сети

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Смелый снимок Нетребко взбудоражил пользователей Сети

Москва, 9 июля. Оперная певица Анна Нетребко опубликовала снимок в открытой одежде, взбудораживший ее поклонников в Сети.

В своем Instagram Нетребко опубликовала снимок, на котором предстала на фоне штормящего моря в короткой майке и шортах. Пользователи Сети отметили, что звезда не страдает худобой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thunderstorm ????⚡️????... и была гроза...

Публикация от @ anna_netrebko_yusi_tiago

Подписчики певицы разошлись во мнениях. Одни предупредили Нетребко, что публикация может вызвать негативные комментарии. Другие восхитились ее смелостью и фигурой, не раз подвергавшейся критике со стороны адептов худобы.

Сама Нетребко, к слову, не реагирует на подобные высказывания и не раз заявляла, что принимает себя такой, какая она есть.

Смелый снимок Нетребко взбудоражил пользователей Сети

Отметим, певица уже много лет живет в Австрии с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Несмотря на плотный график выступлений, она нередко выбирается в теплые страны, чтобы отдохнуть на пляже.

Как пишет «Газета.ру», весной нынешнего года Нетребко и Эйвазов, который также является оперным певцом, отменили ряд концертов в России и за рубежом из-за перенесенного вирусного заболевания. Так, было отменено выступление артистов на концерте в честь Дня города в Петербурге.

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