Путин назвал провокацией Порошенко инцидент в Керченском проливе

Москва, 9 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такое мнение российский лидер выразил в эксклюзивном интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину».

В своем фильме Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого режиссер побеседовал с Владимиром Путиным. Обсудили они, в частности, и инцидент в Керченском проливе.

«Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения», — сказал президент РФ.

По словам Путина, у него есть основания полагать, что Порошенко хотел ввести особое положение на Украине и, возможно, отложить выборы.

«Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — подчеркнул российский лидер в интервью.

Путин в фильме Стоуна об инциденте в Керченском проливе: Порошенко устроил эту провокацию в ходе предвыборной кампании. Есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть pic.twitter.com/F9fNW2amIS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 9, 2019

Отметим, что фильм «В борьбе за Украину» получил Гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина. Телеканал «Россия 1» планирует показать картину 19 июля в 21.00.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года. Три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу и совершали опасные маневры, несмотря на законные требования российских пограничников о немедленной остановке бронекатеров ВСУ.

В результате все три корабля были задержаны, а украинских моряков арестовали по решению Киевского районного суда Симферополя. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на кораблях ВСУ. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы Украины. Ранее сообщалось, что моряков ВСУ обвинили в незаконном пересечении границы.