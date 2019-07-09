В зоне ЧС в Приангарье нашли живыми 37 человек

Иркутск, 9 июля. Более 35 человек, ранее объявленные в розыск, обнаружены живыми в зоне паводка, прошедшего в Иркутской области. Об этом во вторник заявил представитель Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций региона.

«Тридцать семь человек, ранее заявленные в розыск в зоне паводка, найдены живыми», — передает РИА Новости слова представителя регионального ведомства.

Напомним, в Иркутской области, где в результате паводка в шести районах введен режим ЧС, в зоне подтопления оказались 110 населенных пунктов.

В понедельник сообщалось, что число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 23 человек. По данным экстренных служб, спасатели нашли еще одно тело.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Российский лидер потребовал установить особый уровень реагирования. Так, глава российского государства 3 июля подписал указ о мерах по ликвидации последствий наводнения в области.